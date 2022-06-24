США й надалі підтримуватимуть Україну на її шляху до ЄС, - пані посол Брінк
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Пані посол США в Україні Бріджит Брінк привітала українців з рішенням ЄС надати країні статус кандидата на вступ та пообіцяла підтримку Сполучених Штатів у реформах, необхідних для подальшої євроінтеграції.
Як передає Цензор.НЕТ, привітання пані посол опублікувала у своєму твіттері.
"Вітаю Україну та її народ з отриманням статусу кандидата на вступ до ЄС! Це рішення відображає значні досягнення України в поглибленні європейської інтеграції. США продовжуватимуть підтримувати Україну, яка проводить подальші реформи для реалізації європейських прагнень українського народу", - зазначила Бріджит Брінк.
(1/2) I congratulate Ukraine and its people on receiving EU candidate status! This decision reflects Ukraine’s significant achievements in deepening its European integration.— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) June 24, 2022