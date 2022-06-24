США й надалі підтримуватимуть Україну на її шляху до ЄС, - пані посол Брінк

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк привітала українців з рішенням ЄС надати країні статус кандидата на вступ та пообіцяла підтримку Сполучених Штатів у реформах, необхідних для подальшої євроінтеграції.