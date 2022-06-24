В Херсоні ліквідували одного з найвідоміших колаборантів Савлученка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Невідомі підірвали автомобіль, в якому перебував Дмитро Савлученко. Він загинув на місці.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Також інформацію підтвердили російські державні ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Вибух пролунав близько 8 ранку. Авто охопило сильне полум’я. Всередині знаходилася одна людина - сам Савлученко. Місцеві телеграм-канали пишуть, що в авто знаходилися боєприпаси, які здетонували.

Дмитро Савлученко відомий своєю антиукраїнською діяльністю. Він був членом партій Медведчука та Шарія, організовував скандальні "пробіги перемоги". Після окупації Херсона був призначений "головою правління сім’ї, молоді та спорту ВЦА Херсонської області".

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