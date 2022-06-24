Новини • Війна

НАТО та G7 не повинні підштовхувати Україну до укладання миру з РФ за рахунок відмови від територій. Це було б катастрофою, - Джонсон

3 79413
НАТО та G7 не повинні підштовхувати Україну до укладання миру з РФ за рахунок відмови від територій. Це було б катастрофою, - Джонсон
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що країни G7 та НАТО не мають підштовхувати Україну до укладання миру з Росією за рахунок відмови від частини своєї території.

Про це повідомила газета The Guardian, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Моє послання колегам у G7 і, зокрема, в НАТО звучатиме так: "Наразі не час погоджуватись і заохочувати українців йти на поганий мир, на мир, заради якого їм пропонується відмовитися від частини своєї території в обмін на припинення вогню", - наводить видання заяву прем'єра під час візиту до Руанди.

Він наголосив: "Я думаю, що це було б катастрофою. Це стало б спусковим гачком для подальшої ескалації".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна сама вирішить, коли та як слід закінчувати війну, - посол Великої Британії Сіммонс

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • три - пятнадцать
    ти правий козак Чуприна, ох як же ти правий!
  • Підлога Маккартні
    Я скажу так: "Пусть зерно лучше мыши съедят, а страны НАТЫ И Г7 получат кучу бежинцов" раз не хотят вписаться в войну и дать ***** пистов!!!
  • Цитаты, притчи, афоризмы.
    Через 1-2" нидели с 3-10 июля наблюдаем перелом ситуации на войне👍❗Прорядив их склады и поломомав их логистику будет классное контрнаступление👍
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини