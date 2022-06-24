Українців закликають не поширювати жодної інформації про просування наших військ на Херсонщині

РНБО та Генштаб ЗСУ звернувся до цивільного населення, журналістів та лідерів громадської думки. Їх закликали не поширювати інформації щодо пересування наших бійців у Херсонській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Ми воюємо проти підступного та, на жаль, великого за кількістю ворога. Тому перед тим, як щось написати чи сказати, просимо зважувати кожне слово, щоб не завдати шкоди і не створити інфопривід для пропаганди РФ. Зараз закликаємо не поширювати жодної інформації про просування наших військ та місце їх розташування в Херсонській області!", - йдеться у повідомленні.

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У ЦПД підкреслили, що сьогодні лише вище військове керівництво має повну інформацію та може надавати коментарі і прогнози. Тож, українців закликають дотримуватись наступних правил: