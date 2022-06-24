Новини • Війна

Українців закликають не поширювати жодної інформації про просування наших військ на Херсонщині

9 51946
Українців закликають не поширювати жодної інформації про просування наших військ на Херсонщині
РНБО та Генштаб ЗСУ звернувся до цивільного населення, журналістів та лідерів громадської думки. Їх закликали не поширювати інформації щодо пересування наших бійців у Херсонській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Ми воюємо проти підступного та, на жаль, великого за кількістю ворога. Тому перед тим, як щось написати чи сказати, просимо зважувати кожне слово, щоб не завдати шкоди і не створити інфопривід для пропаганди РФ. Зараз закликаємо не поширювати жодної інформації про просування наших військ та місце їх розташування в Херсонській області!", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 23 червня на південному напрямку знищено 44 окупанти, 2 гармати, кілька одиниць техніки, - ОК "Південь"

У ЦПД підкреслили, що сьогодні лише вище військове керівництво має повну інформацію та може надавати коментарі і прогнози. Тож, українців закликають дотримуватись наступних правил:

  • Не транслювати переміщення військових.
  • Не знімати місця обстрілів та роботу ППО.
  • Ретельно перевіряти інформацію через офіційні джерела.
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Solsky Wasyl
    в першу чергу політики, радники усілякі най не розповсюджують нічого.
  • ПравдаЛюбка
    https://youtu.be/6jMQMfIi2_s



    Ось цього клоуна попередьте!

    YOUTUBE.COM

    Арестович, Дугін і помаранчева революція: як це забути?
  • Alexander DGuess
    Арестович, Подоляк, Арахамія, Безугла вас чують?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини