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Молдова готова підтримати санкції проти РФ, - Гросу

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Молдова готова підтримати санкції проти РФ, - Гросу
Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу заявив про готовність Молдови приєднатися до санкцій ЄС проти РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це спікер зазначив в етері TV Moldova1, пише Newsmaker.

 Гросу впевнений, що Молдова підтримає продовження санкцій проти Росії, які ЄС обговорював на саміті 23 червня.

"Ми виявляємо солідарність із ЄС. І статус, і наше прагнення до Європи зобов'язують нас бути солідарними і надалі. Ціль цих санкцій — зупинити війну, щоб після цього дипломати сіли за стіл переговорів і знайшли рішення", — сказав Гросу.

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На запитання, якою буде реакція Росії на таке рішення Молдови, Гросу відповів, що країна зацікавлена підтримувати нормальні стосунки з Росією, але й просить поважати її рішення рухатися до вступу у ЄС.

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Топ коментарі

  • ПравдаЛюбка
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  • Іван Васильович
    Да рожайте уже мамальІжники.
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Начасі вирішувати Придніпровське питання!!))
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