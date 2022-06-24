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Німеччина може націоналізувати "Північний потік-2", - Spiegel

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Німеччина може націоналізувати "Північний потік-2", - Spiegel
Міністерство фінансів Німеччини планує націоналізувати частину "Північного потоку-2", що пролягає територією країни. Його можуть використати для СПГ-терміналів.

Про цей "делікатний план" пише видання Spiegel, повідомляє Цензор.НЕТ.

За інформацією, яку журналісти отримали у міністерстві економіки, після націоналізації німецька частина "Північного потоку-2" буде відрізана від решті газопроводу. Далі її можуть використовувати для роботи терміналів скрапленого природного газу, які Німеччина планує побудувати для відмови від постачання газу з Росії.

Spiegel зазначає, що як мінімум один СПГ-термінал потрібно збудувати на узбережжі Балтійського моря, аби східна та південна частини країни (зокрема, Баварія) могли отримувати скраплений газ. "Поки що ці регіони безпосередньо залежали від трубопроводів з імперії Путіна", – наголошує видання.

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Топ коментарі

  • arye z.
    Как в знаменитом мультфильме про Крокодила Гену и Чебурашку - "Вот мы строили, строили, и наконец построили" или дуракам из Газпрома(читай, шире, из Кремля) вполне конкретно показали, что у дубины всегда два конца и замахиваясь одним, всегда рискуешь вторым получить по собственному лбу.
  • Диды Выпивали
    идет к тому, что если трахать засРашку всем коллективом, то месторождения газа и нефти бесплатно поделят между собой цивилизованные страны, а быдлоРУ будет работать на китайцев за Уралом.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
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