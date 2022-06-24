Німеччина може націоналізувати "Північний потік-2", - Spiegel

Міністерство фінансів Німеччини планує націоналізувати частину "Північного потоку-2", що пролягає територією країни. Його можуть використати для СПГ-терміналів.

Про цей "делікатний план" пише видання Spiegel, повідомляє Цензор.НЕТ.

За інформацією, яку журналісти отримали у міністерстві економіки, після націоналізації німецька частина "Північного потоку-2" буде відрізана від решті газопроводу. Далі її можуть використовувати для роботи терміналів скрапленого природного газу, які Німеччина планує побудувати для відмови від постачання газу з Росії.

Spiegel зазначає, що як мінімум один СПГ-термінал потрібно збудувати на узбережжі Балтійського моря, аби східна та південна частини країни (зокрема, Баварія) могли отримувати скраплений газ. "Поки що ці регіони безпосередньо залежали від трубопроводів з імперії Путіна", – наголошує видання.

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