За 4 місяці окупанти випустили по Одещині понад 70 ракет, - прокуратура

За чотири місяці по Одеській області окупанти випустили понад 70 ракет.

Такі дані наводить прокуратура області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал речника Одеської ОВА Сергія Братчука.

Як зазначається, задокументовано 42 випадки обстрілів російськими військовими, з них 33 - ракетною зброєю.

Внаслідок ракетних ударів на Одещині загинули 10 цивільних, серед яких одна дитина. Поранення отримали 29 людей. Кількість загиблих військовослужбовців не розголошується.

Також повідомляється, що внаслідок обстрілів пошкоджено майно близько 300 мешканців області, повністю знищено 12 житлових будинків та квартир.

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