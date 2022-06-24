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Киянин за 10 тис. доларів виготовляв "довідку" волонтера для охочих незаконно виїхати за кордон чоловіків

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Киянин за 10 тис. доларів виготовляв "довідку" волонтера для охочих незаконно виїхати за кордон чоловіків
Правоохоронці викрили ще одну шахрайську схему для незаконного виїзду чоловіків призовного віку за кордон. Її організував 50-річний киянин.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 50-річному киянину за фактом незаконного переправлення громадян України призовного віку через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Підозрюваний шукав охочих незаконно перетнути державний кордон, розмістивши оголошення в месенджері "Телеграм".

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Зокрема, заручившись допомогою спільників, чоловік пропонував виготовлення довідки про членство у міжнародній громадській організації та зайняття волонтерською діяльністю з подальшим внесенням до спеціальної бази даних, що надає право на перетин державного кордону як волонтеру. Також зловмисник пропонував виготовлення документів щодо непридатності до несення військової служби.

Вартість послуг становила від 10 тис. доларів США.

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22 червня зловмисника затримали на "гарячому" під час одержання 4 тис. доларів США за виготовлене посвідчення волонтера.

Наразі прокуратура повідомила затриманому про підозру і скерувала до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, встановлюються інші особи, які могли бути причетними до незаконної діяльності.

Топ коментарі

  • krot_lub
    Лисому з кварталу хто довідку видав? Може він інвалід якийсь або слабоумний.
  • Nikolai Chizhevsky
    За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 50-річному киянину за фактом незаконного переправлення громадян України призовного віку через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). а Портнову Мураеву Тищенку буде підозра при поверненні ?через які обставини війсковозабовязані покинули кордон або в розшук ?чи то інше?дожились за кордон такі гроші ще й ризикувати що арештують зроблять ворогом народа коли як Тишенки Мурави спокійно в Відні,зробили північну корею що люди готові такі гроші відавати коли спокійно виїїзжають Мураеви Портнови Тищенки не ховаючи через пункт пропуску
  • Вал Кочин
    Як там сертифікати з вакцинації? Чогось згадалось...
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