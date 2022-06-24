"Я рекомендую всім покидати місто", - мер Миколаєва Сєнкевич

Мер Миколаїва Олександр Сєнкевич рекомендує мешканцям міста евакуюватись через постійні обстріли з боку російських окупантів.

Про це він сказа в інтервью Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Я рекомендую всім покидати місто. Всім, хто хоче залишитись живим, бо невідомо, коли це все закінчиться. На сьогодні, за нашими підрахунками, з 480 тисяч жителів Миколаєва, які були до війни, в місті залишилось близько 230 тисяч.

Мало того, я рекомендую людям не повертатися у Миколаїв. Буде якось, розумієте, неправильно просидіти там 3 чи 4 місяці війни десь в іншому місці, врятувати своє життя, повернутися і загинути тут від бомби, яка може залетіти кожного дня. Це небезпечно. Навіщо повертатися? Я думаю, що сьогодні це недоречно – повертатися в місто, поки ця ситуація у нас, скажімо так, не налагодиться. Хоча б поки ми не відсунули ворога далі до Херсона або навіть до Криму", - наголосив мер.

Ситуацию в Миколаєві Сєнкевич назвав "дуже поганою".

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"Ситуація загалом дуже погана. Нас щодня обстрілюють. Загалом у нас на сьогодні загинуло 111 людей. Одна з них – дитина. Також поранено у нас 502 особи, з них – 6 дітей (станом на 21 червня, – ред.). Обстрілюють нас майже кожного дня різними типами снарядів. Десь 80% цих снарядів – це снаряди касетного типу. Тобто реактивні системи залпового вогню типу "Смерч" чи "Ураган", - пояснив він.

Мер зазнчив, що по Миколаєву стріляють з Херсонської області, тому неможливо завчасно запустити сирену через невелику відстань.

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