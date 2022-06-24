Ворог захопив Гірське на Луганщині

На околицях ще точаться локальні бої, але ворог захопив Гірську громаду Луганської області. Там залишаються близько 4 тис. мирних мешканців.

Про це в ефірі "Еспресо" розповів глава військової адміністрації Гірської громади Олексій Бабченко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Ліга.нет".

"На жаль, станом на восьму ранку Гірська громада повністю окупована. Ідуть незначні локальні бої на околицях, але ворог зайшов, попри те що в районі Золотого був міцний і надійний укріпрайон, другий ешелон якого ми почали будувати ще на початку великої війни", – сказав Бабченко.

Він повідомив, що прорив був здійснений із напряму Оріхове – Тошківка. Окупанти заходили з двох сторін: одна частина зайшла в тил (Мирна Долина, Підлісне, Лоскутівка), а інша частина рушила у напрямку Гірського та Золотого.

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За словами Бабченка, зараз росіяни влаштовують окупаційний режим у Гірській громаді. Там залишаються близько 4000 осіб, евакуація та доставлення гуманітарної допомоги неможливі ще з вівторка, оскільки всі дороги вже були непідконтрольними чи прострілювалися.