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Ворог захопив Гірське на Луганщині

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Ворог захопив Гірське на Луганщині
На околицях ще точаться локальні бої, але ворог захопив Гірську громаду Луганської області. Там залишаються близько 4 тис. мирних мешканців.

Про це в ефірі "Еспресо" розповів глава військової адміністрації Гірської громади Олексій Бабченко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Ліга.нет".

"На жаль, станом на восьму ранку Гірська громада повністю окупована. Ідуть незначні локальні бої на околицях, але ворог зайшов, попри те що в районі Золотого був міцний і надійний укріпрайон, другий ешелон якого ми почали будувати ще на початку великої війни", – сказав Бабченко.

Він повідомив, що прорив був здійснений із напряму Оріхове – Тошківка. Окупанти заходили з двох сторін: одна частина зайшла в тил (Мирна Долина, Підлісне, Лоскутівка), а інша частина рушила у напрямку Гірського та Золотого.

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За словами Бабченка, зараз росіяни влаштовують окупаційний режим у Гірській громаді. Там залишаються близько 4000 осіб, евакуація та доставлення гуманітарної допомоги неможливі ще з вівторка, оскільки всі дороги вже були непідконтрольними чи прострілювалися.

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Топ коментарі

  • Ivan Pidbujpata
    життя гаших воїнів дійсно важливе! їм ще треба буде захищати ті території де народонасєлєніє вважає себе українцями і буде стріляти в спину і партизанити...чого не скажеш про бамбас
  • max ...
    Техніку вивели ще тиждень тому. Залишалось пару рот, по ночам по полям виходили. Хлопці за весь час знищили мінімум 5бтг рагулів московських. Це мається на увазі район гірський. Не слухайте кацпчиків які тут ошиваються.
  • Victor Frey
    видно стратегічні здібності генералісімуса Безуглої (Безмозглої). Кухарка може управляти державою, а лікарка-терапевт цілою Армією
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