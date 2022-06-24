Російські танкери возять нафту під прапором Ліберії, сертифікуються в Індії та уникають санкцій, – ЗМІ

Нафтові танкери російської компанії "Совкомфлот" продовжують ходити до портів Європи, незважаючи на західні санкції. Для обходу обмежень "Совкомфлот" розмістив дочірні компанії на Кіпрі та в ОАЕ, його танкери плавають під прапором Ліберії, а їхня безпека сертифікується в Індії.

Про це йдеться у матеріалі Центру дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) та агентства Reuters, інформує Цензор.НЕТ із посиданням на Радіо Свобода.

У травні 2022 року OCCRP виявив понад 18 танкерів "Совкомфлоту", які продовжували здійснювати рейси, незважаючи на санкції, введені проти компанії через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. У середньому кожен із них перевозить нафту на 240 мільйонів доларів. Розслідувачам вдалося відстежити шість танкерів "Совкомфлоту", які прямували до США, Італії, Данії та Нідерландів або перебували в їхніх портах.

З'ясувалось, що "Совкомфлот" обходить санкції, здійснюючи операції через дочірні компанії на Кіпрі та в ОАЕ та плаваючи під прапором Ліберії. Таким чином, на думку фахівця з міжнародної політики та фінансів Рікардо Соареса, "Совкомфлот" продовжує заробляти іноземну валюту, чого "відчайдушно потребує Росія".



Пресслужба Євросоюзу не пояснила, чому після введення санкцій судна "Совкомфлоту", як і раніше, можуть заходити до європейських портів.

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За інформацією Reuters, після запровадження санкцій західні компанії відмовилися сертифікувати безпеку нафтових танкерів "Совкомфлоту". Наразі судна, які перебувають під управлінням дубайської дочірньої компанії "Совкомфлоту", підтверджують свою безпеку в Індії.

За даними індійської сертифікаційної компанії IRClass, вона підтвердила безпеку понад 80 суден "Совкомфлоту". У квітні та травні 2022 року більшість танкерів компанії була переведена під IRClass. Сертифікація підтверджує, що судна – безпечні та мореплавні, вона необхідна для забезпечення страхування та доступу до портів.

Після російського вторгнення в Україну США та країни Євросоюзу запровадили санкції проти "Совкомфлоту" – найбільшої судноплавної компанії Росії. На повну силу вони вступили наприкінці березня у США та у середині травня у Євросоюзі.

На початку червня Євросоюз ухвалив шостий пакет санкцій у відповідь на російське вторгнення в Україну. Він передбачає заборону ввезення нафти з Росії морським шляхом.

Китай та Індія в рази збільшили закупівлю російських енергоносіїв після рішення США та ЄС про запровадження ембарго на російську нафту та вугілля. Як стверджують трейдери, Росія продає паливо азіатським країнам зі знижкою до 30%.

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