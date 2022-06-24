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ЗСУ ліквідували "вагнерівця" Орлова, відомого під псевдонімом Мазаєв. ФОТО

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Збройні сили знищили бойовика, який раніше вбивав людей у Сирії та Лівії і написав книгу "#Ихтамнет".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на центр "Миротворець".

За даними Центру, прокремлівський найманець є автором автобіографічної книги "#Ихтамнет", яка розповідає про його участь у бойових діях в Україні, Сирії та Лівії.

"Орлов так жадав слави, що до останнього дня розміщував фото та відео своєї участі у бойових діях в Україні, одночасно зливаючи диспозиції орків на Донбасі. Використовуючи навіть ці дані, ЗСУ завдали кілька точних артилерійських ударів по "вагнерівських" базах, один з яких, судячи з усього, накрив Орлова-Мазаєва, а заразом ще кілька десятків "іхтамнєтов", - йдеться на сайті Центру.

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Коли саме і за яких обставин було знищено вагнерівця, не уточнюється.

ЗСУ ліквідували вагнерівця Орлова, відомого під псевдонімом Мазаєв 01
ЗСУ ліквідували вагнерівця Орлова, відомого під псевдонімом Мазаєв 02
ЗСУ ліквідували вагнерівця Орлова, відомого під псевдонімом Мазаєв 03
ЗСУ ліквідували вагнерівця Орлова, відомого під псевдонімом Мазаєв 04
ЗСУ ліквідували вагнерівця Орлова, відомого під псевдонімом Мазаєв 05

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Топ коментарі

  • Игорь Матвеев c53f3f32
    Поніс книгу Кабздону.
  • jklpqrs
    Ну нет так нет.
  • Nedd Tyler c6720389
    Залишилися зайці без діда мазая-отака от мазефака-малята!
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