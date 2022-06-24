Путін хоче зробити "новий Грозний" у великих містах України, - Джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що глава Кремля Володимир Путін не зацікавлений у мирних переговорах з Україною, а хоче зрівняти із землею українські міста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами Джонсона, Путін не планує поки сідати за стіл переговорів, а хоче піти за сценарієм знищення, як було в Чечні.

"Путін не сприймає всерйоз мирні переговори. Він хоче подвоїти ставку і зробити Грозний у великих містах України", - заявив Джонсон.

Глава британського уряду назвав дії керівництва Росії "трагічною помилкою".

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"Але це те, що він, здається, робить у цей момент", - додав прем'єр.

Як повідомлялося, раніше Борис Джонсон заявив, що світ не повинен йти на поступки Путіну, оскільки це може призвести до катастрофи.

Також глава уряду Великої Британії вважає, що війна в Україні перейшла на стадію виснаження.