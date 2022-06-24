Суд заборонив в Україні "Русь єдину", колишню "Партію політики Путіна"
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Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові заборонив проросійську партію "Русь єдина", яка раніше мала назву "Партія політики Путіна".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у пресслужбі Восьмого ААС.
"24 червня 2022 року колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд адміністративної справи № 640/24270/21 про заборону Політичної партії "Русь Єдина". Інформуємо про те, що судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України: заборонено діяльність Політичної партії "Русь Єдина", - йдеться у повідомленні.
За рішенням суду кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави.