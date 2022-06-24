Росія намагається звалити провину за стрибок продуктових цін на санкції, - Бербок

Єдиним винуватцем у глобальній продовольчій кризі та дефіциті зерна, що загрожує голодом мільйонам людей, є Росія.

Про це заявила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок перед початком міжнародної конференції з питань глобальної продовольчої безпеки в п’ятницю у Берліні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Росія свідомо використовує голод як зброю війни і тримає в заручниках увесь світ", - заявила глава МЗС.

Криза голоду наростає як хвиля, яка загрожує життю багатьох людей, "але саме російська війна перетворила хвилю на цунамі", - підкреслила Бербок. Вона закинула кремлю намагання звалити провину за стрибок цін на продукти харчування на тих, хто запровадив санкції, та нагадала, що жодних санкцій проти російського експорту зерна не вводилося. Першопричиною такої ситуації є, насамперед, те, що саме Росія створює кризу, блокуючи українські порти та зерносховища.

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За словами політика, 345 мільйонам людей у ​​82 країнах наразі загрожує брак продовольства. Вона також навела цифру 44 млрд євро, які необхідні для подолання кризи голоду цього світу, з яких наразі профінансовано лише половину.

Упродовж багатьох років федеральний уряд був другим за величиною донором у світі після США. Щоб пом’якшити наслідки російської загарбницької війни для глобальної продовольчої безпеки, Німеччина, як голова G7, пообіцяла в березні виділити додатково 430 мільйонів євро. Загалом цього року Німеччина інвестує близько 4 мільярдів євро в гуманітарну продовольчу допомогу та кризові продовольчі системи.