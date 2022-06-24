Німеччина сподівається на щоденний експорт українського зерна вже з липня, - Бербок

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок сподівається, що вже в липні зерно можна буде щодня експортувати з України, якщо знайти альтернативні маршрути.