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Рашисти на окупованих територіях викрадають родичів українських військових – в тому числі дітей, - ГУР

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Рашисти на окупованих територіях викрадають родичів українських військових – в тому числі дітей, - ГУР
Випадки викрадення родичів українських військових на тимчасово окупованих територіях набувають системного характеру. Зокрема, нещодавно стало відомо, що окупанти взяли в заручники кількох дітей чергового українського військовослужбовця.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні більшість подібних випадків фіксується на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. При цьому, викрадають як дорослих родичів (в тому числі жінок та людей літнього віку), так і дітей

На жаль, бази даних українських громадян потрапляють в руки рашистів при захоплені адміністративних будівель або ж за допомогою колаборантів-зрадників.", - йдеться у повідомленні.

Надалі, росіяни можуть зв’язуватися з військовослужбовцями та вимагати прибути на окуповані території в обмін на безпеку рідних.

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У ГУР зазначили, що жоден із цих випадків не залишається поза увагою держави. Україна бореться за кожного свого громадянина.

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Топ коментарі

  • A San
    росія - найбільша міжнародна терористична організація
  • Super Gut
    А пам'ятаєте той славетний пост рашиста і друга Ze - портнова, який після перемоги преZEдента озвучив плани по складанню списків тих з проукраїнських громадян, кого саджатимуть, вбиватимуть і тд. Так от, цей список у дії.
  • Ан Мур
    Припустимо, з Херсонської, Запорізької та інших окупованих територій, які потрапили під окупацію в перші три-чотири-п'ять днів повномаштабного касапського вторгнення 24/02 - виїхати одразу було психологічно і фізично неможливо. Тим більше: пригадайте, як верщук, смаглюк та інші урядові курви тоді переконували населення нікуди не їхати, залишатися на місці проживання... Повірили багато хто...
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