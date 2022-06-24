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У Маріуполі московській патріархат працює як повноцінне ФСБ, - Андрющенко. ФОТО

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У Маріуполі московській патріархат працює як повноцінне ФСБ, - Андрющенко. ФОТО
У Маріуполь приїхала делегація московського патріархату: колаборантам наказали якнайшвидше відновити церкви, храм УПЦ - знести або переробити під стандарти РПЦ, а місцевим попам - збільшити кількість молебнів на захист російського війська і посилити пропаганду через молитви "по невинно убієнним українськими військовими".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграм-каналі повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Релігія на службі окупантів. Вчора в місто приїхала велика делегація московського патріорхату з інспекцією. Великий кортеж з попів та військової охорони. Їх провезли по церквах (які майже не постраждали зрозуміло чому). Була окрема екскурсія в Драм театр. Непублічна. Просто через цікавість гостей", - сказано в повідомленні.

У Маріуполі московській патріархат працює як повноцінне ФСБ, - Андрющенко 01

Андрющенко розповів, що колаборантам видали вказівки - в першу чергу відновити храми і посилити кількість молебнів на захист російського війська. Місцеві попи мають посилити пропаганду через молитви по невинно убієнним "українськими військовими".

Також окремо мають якнайшвидше ухвалити рішення щодо Храму УПЦ Петра Могили. Варіантів два - знести або переробити під канони РПЦ.

"Московській патріархат продовжує працювати як повноцінне ФСБ. Тому може вже час остаточно відправити його за ОПЗЖ та військовим кораблем офіційно?" - підсумовує Андрющенко.

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Так рпц і є фсб...
  • Алексей Королевский 40f6fcd3
    Далеко ходить не надо "Киевско-печерская лавра"
  • Alex Dev d4763325
    Я вже казав, треба РПЦ визнати екстремістською організацією і заборонити її.
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