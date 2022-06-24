За приблизними підрахунками, для розмінування України знадобиться 10 років, - ДСНС

На розмінування території України після війни проти Росії за приблизними розрахунками знадобитися щонайменше 10 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДСНС.

"Це оптимістичні підрахунки, бо ми ще не знаємо, що відбувається на територіях, де ведуться активні бойові дії. І що ми побачимо, коли звільнимо їх від окупантів. Підрозділи ДСНС досі працюють над розмінуванням держави після Першої та Другої світових війн", – сказав пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий.

Наразі очищено понад 62 тисячі гектарів території, знешкоджено понад 45 тисяч вибухонебезпечних предметів, з них близько 2 тисяч авіаційних бомб. Олександр Хорунжий додав, що наразі фахівці ДСНС проводять розмінування і водних об’єктів.

"Наразі наші рятувальники та піротехніки працюють над тим, щоб очистити акваторії. Наразі очищено близько 33 гектарів акваторій – на Київщині, Сумщині, на Запоріжжі, Миколаївщині. Наразі влучено та знешкоджено 664 вибухонебезпечні предмети", – зазначив пресофіцер ДСНС.

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За даними ДСНС, з початку літнього періоду 129 осіб загинуло на воді, з них 16 дітей. Фахівці ДСНС врятували 22 особи, з них 6 – діти. Статистика сумна, але менша ніж попереднього року, бо ряд областей так і не розпочали купального сезону. Також ряд регіонів досі в окупації, з них не надходить інформація. На сьогодні в Україні місцевими органами виконавчої влади визначено 240 місць відпочинку на водних об’єктах. З них 194 мають пляж. Не розпочали купальні сезони ті області, які деокуповані, або де проходять бойові дії. Місто Київ також не відкриває пляжі.

"Ми не рекомендуємо виходити на відпочинок біля водойм на Київщині, Сумщині, Донеччині, Чернігівщині, Одещині, Запоріжжі, Харківщині та Миколаївщині. Ми наполегливо радимо громадянам не виходити на водойми аж допоки не буде очищено територію", – підкреслив Олександр Хорунжий.

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