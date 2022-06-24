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Чекав на "нову владу" у Києві. СБУ завершила досудове розслідування щодо проросійського пропагандиста

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Чекав на "нову владу" у Києві. СБУ завершила досудове розслідування щодо проросійського пропагандиста
Слідчі Служби безпеки України завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні, фігурант якого вів проросійську діяльність.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУ СБ України у м.Києві ти Київській області.

"Досудовим слідством встановлено, що адміністратор мережі антиукраїнських інформаційних ресурсів створив акаунти у соціальних мережах та месенджерах. Загальна аудиторія їх налічувала понад 350 тисяч користувачів. На підконтрольних ресурсах зловмисник розміщував матеріали, в яких виправдовував збройну агресію РФ проти України, прославляв російські окупаційні війська та звинувачував країни-партнери у розповсюдженні фейків про події в нашій державі.

В месенджерах зрадника співробітники спецслужби виявили переписку з громадянами РФ, де він висловлює підтримку російської агресії та сподівання на встановлення у Києві "нової влади", - йдеться у повідомленні.

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Під час проведення обшуку за місцем проживання зловмисника у Солом’янському районі столиці правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, з яких здійснювалось адміністрування пропагандистських мереж та велась переписка з російськими абонентами. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.

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Топ коментарі

  • Светлана Круп
    Сколько-сколько? 3 года? Они там с дуба упали? Это во время войны? Да его расстрелять на хрен и забыть.
  • Oleksandr Pohribnyi
    А що слуги народу чи ОПЗЖ не вели проросійську діяльність (наприклад, Бужанський, Шуфрич і багато інших). Ну я розумію, що тепер знайти ОПЗЖистів буде важко, оскільки вони змінили назву.
  • Виталий Головченко
    всього 3 роки?
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