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Атрошенко з приводу заборони йому відрядження до Польщі: такі вчинки принижують Україну

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Атрошенко з приводу заборони йому відрядження до Польщі: такі вчинки принижують Україну
Не випускати мера на підписання угоди про співпрацю з польським муніципалітетом, в той час як президент закликає посилювати співпрацю з міжнародними партнерами, це безглуздя.

Про це міський голова Чернігова Владислав Атрошенко заявив в інтерв’ю виданню "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

На думку мера Чернігова, такі дії дискредитують Україну і Президента.

"20 червня президент Жешува підписав угоду про співпрацю з Черніговом. На жаль, я не зміг бути там присутнім через внутрішні політичні перепони. Але, сподіваюся, вони минуть швидко, як застуда. Бо, коли Президент України закликає мерів більш активно співпрацювати з країнами-партнерами, і при цьому мера міста, який відкрито підтримує Президента, і їде закордон заради залучення допомоги на відбудову міста, а його не випускають, це – повне безглуздя. Я переконаний, що Президенту про це не було відомо. І якщо він про це дізнається, то хлопці, які це роблять, отримають, вибачте, по ж*пі. Бо такі вчинки принижують Україну і дискредитують Президента", - наголосив Атрошенко.

Міський голова також відповів на питання, що сказав би Президенту, якби зустрічався з ним найближчим часом.

"Президент Зеленський може розраховувати у війні з Росією на мера міста Чернігова і на сміливих, відчайдушних, патріотичних чернігівців. Пане Президенте, Ви не дозволили ворогу захопити Україну, не дозволяйте підлеглим її принижувати та дискредитувати Вас", - сказав Атрошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мера Чернігова Атрошенка не випустили до Польщі на підписання договору про допомогу Чернігову. ДОКУМЕНТ

Він також зазначив, що особисте спілкування є важливою умовою для підписання угод про співпрацю та залучення інвесторів.

"У Польщі дуже здивувалися. Неприємно здивувалися. А ще топ-медіа Польщі про це гучно написали. Вийшло дуже негарно. В майбутньому таких ситуацій треба уникати. Вони шкодять країні. Адже, ані початок стосунків, ані домовленості про допомогу місту не досягаються в онлайн режимі, або шляхом електронного листування. Від слова "взагалі". Майже на всіх етапах потрібен особистий контакт", - підсумував Атрошенко.

Нагадаємо, 20 червня прикордонники заборонили меру Чернігова Владиславу Атрошенку відрядження до Польщі без пояснення причин. Поїздка передбачала підписання угоди про співпрацю з польським містом Жешув.

Також читайте: Мер Чернігова Атрошенко вимагає від прикордонників відповісти, хто давав усну вказівку заборонити йому відрядження до Польщі. ДОКУМЕНТ

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Топ коментарі

  • Владимир Сухов e5dee246
    Атрошенко має рацію
  • HellriserUA Gamer
    Мер Чернігова дуже заможна людина у якої ве є. Але під час наступу русні на місто, вн всав на його захист. Саме він оголосив велику грошову нагороду за ворожі трофеї, та насправді її виплачував зі своєї кишені. Так є до нього батато питань як він став багатим...
    Але він точно має право поїхати по справах за кодон, адже повернеться однозначо.

    От москальский сепар женя червоненко, а в народі просто червонець кучмівській кідала з під готелю "Дністер", чомусь вільно їздить в ресторан у Варшаву.
  • Evgen Karpenko
    Да! Да! Зелений не в "курсі", це оточення його підставляє... тьфу млять!
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