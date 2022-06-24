На саміті ЄС сьогодні обговорять поставки російського газу
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на APA.
"Глави держав і урядів 27 країн ЄС обговорять у другий день саміту в Брюсселі в п'ятницю наслідки падіння поставок російського газу та зростання цін. Канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про прискорений пошук альтернативних поставок газу з інших країн. Прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо закликав до спільних закупівель газу країнами ЄС", - сказано в повідомленні.
Бельгійський прем’єр закликав перед зустріччю до формування "енергетичного блоку": "Ми повинні разом почати купувати енергію, ми повинні ввести верхню межу зростання цін і разом скласти плани, щоб пережити зиму".
Зазначається, що Єврокомісія має підготувати відповідні плани. Водночас, поки що Німеччина гальмує спільні закупівлі газу, посилаючись, зокрема, на те, що це належить до компетенції компаній.
Також занепокоєння з приводу дефіциту газу висловив прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін. "На нас чекає дуже важка зима з точки зору енергетичної кризи", - заявив він у п’ятницю на полях саміту ЄС.
Зі свого боку, канцлер ФРН висловив переконання, що Німеччина та весь ЄС добре підготувалися до можливого зупинення поставок газу з Росії. За його словами, було вжито "всіх заходів" для імпорту енергоресурсів з інших країн. "Це – зусилля, які зараз потрібно ще прискорити", - заявив глава німецького уряду.
Іншою темою дискусій на саміті ЄС стане інфляція. У проєкті декларації саміту ЄС, який є у розпорядженні Reuters, Росію звинувачено у різкому зростанні цін на енергоносії та продукти, а також у використанні енергоресурсів як зброї.
Як повідомлялося, у Брюсселі у четвер стартував дводенний саміт глав держав та урядів країн Євросоюзу. Ключовими темами першого дня були російська агресія, а також надання Україні і Молдові статусу кандидатів на входження до ЄС.