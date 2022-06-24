На саміті ЄС сьогодні обговорять поставки російського газу

Глави держав та урядів країн - членів Євросоюзу у п’ятницю обговорять, зокрема, наслідки скорочення поставок газу з Росії та пошук альтернативних постачальників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на APA.

"Глави держав і урядів 27 країн ЄС обговорять у другий день саміту в Брюсселі в п'ятницю наслідки падіння поставок російського газу та зростання цін. Канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про прискорений пошук альтернативних поставок газу з інших країн. Прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо закликав до спільних закупівель газу країнами ЄС", - сказано в повідомленні.

Бельгійський прем’єр закликав перед зустріччю до формування "енергетичного блоку": "Ми повинні разом почати купувати енергію, ми повинні ввести верхню межу зростання цін і разом скласти плани, щоб пережити зиму".

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Зазначається, що Єврокомісія має підготувати відповідні плани. Водночас, поки що Німеччина гальмує спільні закупівлі газу, посилаючись, зокрема, на те, що це належить до компетенції компаній.

Також занепокоєння з приводу дефіциту газу висловив прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін. "На нас чекає дуже важка зима з точки зору енергетичної кризи", - заявив він у п’ятницю на полях саміту ЄС.

Зі свого боку, канцлер ФРН висловив переконання, що Німеччина та весь ЄС добре підготувалися до можливого зупинення поставок газу з Росії. За його словами, було вжито "всіх заходів" для імпорту енергоресурсів з інших країн. "Це – зусилля, які зараз потрібно ще прискорити", - заявив глава німецького уряду.

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Іншою темою дискусій на саміті ЄС стане інфляція. У проєкті декларації саміту ЄС, який є у розпорядженні Reuters, Росію звинувачено у різкому зростанні цін на енергоносії та продукти, а також у використанні енергоресурсів як зброї.

Як повідомлялося, у Брюсселі у четвер стартував дводенний саміт глав держав та урядів країн Євросоюзу. Ключовими темами першого дня були російська агресія, а також надання Україні і Молдові статусу кандидатів на входження до ЄС.