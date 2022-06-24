Новини

Російського пропагандиста Кеосаяна визнають персоною нон грата в Казахстані

10 08822
Російського пропагандиста Кеосаяна визнають персоною нон грата в Казахстані
Міністерство закордонних справ Казахстану розпочало процес присвоєння російському пропагандисту Тиграну Кеосаяну, чоловіку очільниці RT Маргарити Симоньян, статусу персони нон грата.

Про це повідомив прессекретар МЗС країни Айбек Смадіяров, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Настоящее время".

"Ми того ж дня запустили процес включення Кеосаяна до списку осіб, небажаних для в'їзду в нашу країну. У дипломатичній практиці ми іноді застосовуємо таке", - повідомив прессекретар.

На запитання про те, які саме слова Кеосаяна, на думку МЗС, були образливими, Смадіяров відповів: "Усі слова, тон, зміст слів і загалом його слова, сказані на адресу Казахстану та казахів".

Читайте: МЗС Казахстану розкритикувало виступ чоловіка пропагандистки Симоньян Кеосаяна

24 квітня на ютуб-каналі Кеосаяна з'явилося відео, в якому він погрожує Казахстану через відмову провести цьогоріч парад на 9 травня. Пропагандист на відео каже, що з Казахстаном може статися те саме, що з Україною, і заявляє, що "відповідальним особам" Росії, на його думку, слід "переглянути рівень взаємин".

У відповідь казахський громадський активіст Арман Шураєв заявив Кеосаяну, що всі казахи підтримують Україну й зустрічатимуть її перемогу зі сльозами на очах. Він також закликав пропагандиста Кеосаяна спробувати зі зброєю в руках повернути Вірменії Нагірний Карабах, і лише потім погрожувати казахам.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Вячеслав Ананьев
    йому їбальнік треба набить
  • Lada2014
    Это гавно и жену гавна надо и в Украине объявить гавном!
  • Sophia-Maria Duglass
    Якесь половинчате рішення . А як же Соловьев ?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини