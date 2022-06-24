Російського пропагандиста Кеосаяна визнають персоною нон грата в Казахстані

Міністерство закордонних справ Казахстану розпочало процес присвоєння російському пропагандисту Тиграну Кеосаяну, чоловіку очільниці RT Маргарити Симоньян, статусу персони нон грата.

Про це повідомив прессекретар МЗС країни Айбек Смадіяров, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Настоящее время".

"Ми того ж дня запустили процес включення Кеосаяна до списку осіб, небажаних для в'їзду в нашу країну. У дипломатичній практиці ми іноді застосовуємо таке", - повідомив прессекретар.

На запитання про те, які саме слова Кеосаяна, на думку МЗС, були образливими, Смадіяров відповів: "Усі слова, тон, зміст слів і загалом його слова, сказані на адресу Казахстану та казахів".

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24 квітня на ютуб-каналі Кеосаяна з'явилося відео, в якому він погрожує Казахстану через відмову провести цьогоріч парад на 9 травня. Пропагандист на відео каже, що з Казахстаном може статися те саме, що з Україною, і заявляє, що "відповідальним особам" Росії, на його думку, слід "переглянути рівень взаємин".

У відповідь казахський громадський активіст Арман Шураєв заявив Кеосаяну, що всі казахи підтримують Україну й зустрічатимуть її перемогу зі сльозами на очах. Він також закликав пропагандиста Кеосаяна спробувати зі зброєю в руках повернути Вірменії Нагірний Карабах, і лише потім погрожувати казахам.