Росія не перешкоджає вивезенню українського зерна, - Путін

Росія не перешкоджає вивезенню українського зерна і готова забезпечити вільний прохід суден.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Штучно роздмухується істерика з приводу припинення транспортування, скажімо, через чорноморські порти", - сказав Путін, виступаючи на зустрічі "БРІКС плюс" у форматі відеоконференції.

Президент РФ вкотре заявив, що українське зерно начеб-то глобально не впливає на світовий ринок зерна.

"Я вже публічно багато разів заявляв і хочу ще раз наголосити, що Росія не перешкоджає вивезенню українського зерна з території цієї країни і готова забезпечити вільний прохід суден із зерном у міжнародні води, якщо, звичайно, українські військові розмінують порти відвантаження та прилеглу акваторію", - сказав глава держави-агресора.

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