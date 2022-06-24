Хорватія допоможе диверсифікації постачань пального в Україну

Міністерство енергетики України домовилось з хорватською стороною про співпрацю у питаннях диверсифікації постачань пального в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Зазначається, що таких домовленостей було досягнуто у ході робочого візиту заступника міністра енергетики України Миколи Колісника до Хорватії.

"Диверсифікація джерел та маршрутів постачання пального - є запорукою незалежності країни та гарантією отримання стратегічно важливого ресурсу альтернативного походження від різних виробників. Ми маємо підтримку у цьому питанні з боку наших хорватських колег", - зазначив Колісник.

У рамках візиту заступник міністра енергетики України провів зустрічі, зокрема з державним секретарем Міністерства економіки та сталого розвитку Хорватії Іво Мілатичем, головою правління компанії Jadranski naftovod (JANAF) Стєпаном Аданичем та головою правління компанії INA Сандором Фасімоном.

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"На зустрічах також обговорилися питання зміцнення енергетичної безпеки, співпраця у забезпеченні належного функціонування українського енергетичного сектору в умовах війни, а також можливості транзиту газу з хорватського СПГ-терміналу", - сказано в повідомленні.

Довідково повідомляється, що Jadranski naftovod (JANAF) – хорватська компанія, що здійснює управління нафтопроводом і системою сховищ для транспортування і зберігання сирої нафти і нафтопродуктів. JANAF забезпечує постачання сировини нафтопереробним заводам шести країн Південно-Східної і Центральної Європи, визнаний стратегічним нафтопроводом ЄС в рамках проєкту PCI під назвою JANAF-Adria Pipelines.

INA – провідна хорватська нафтова компанія, що займає міцну регіональну позицію в галузі розвідки та видобутку нафти і газу, нафтопереробки та збуту нафтопродуктів.