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США передадуть Україні усі обіцяні ракетні системи HIMARS до середини липня, - ЗМІ

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США передадуть Україні усі обіцяні ракетні системи HIMARS до середини липня, - ЗМІ
Нещодавно оголошена Сполученими Штатами партія з чотирьох високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS буде доставлена в Україну до середини липня.

Про це заявив високопоставлений чиновник Міноборони США, пише "Європейська правда" із посиланням на CNN.

Перша партія з чотирьох ракетних систем, які США обіцяли Україні, вже знаходиться в країні. Чиновник у розмові с журналістами також повідомив, що ще один взвод українців навчається експлуатації систем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США надають Україні новий транш військової допомоги на 450 млн дол.

23 червня Сполучені Штати оголосили про надання Україні нового траншу військової допомоги на суму $450 мільйонів. Пакет включає зброю та обладнання, включаючи нові реактивні системи залпового вогню HIMARS і десятки тисяч додаткових боєприпасів для артилерії яка вже була надана.

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Топ коментарі

  • Вася Путлер
    Жданов казав що повинен бути запас для безпереривної роботи ціми пушками хочаб на місяць по по 17 годин в день. параходом везуть уже.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Амерам-черговий респектище...
  • govtva
    Да ну,Жданов профессиональный военный и я смотрю его аналитику с 2014-го года.не нравится смотрите великого военного эксперта Тараса Чорновола.
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