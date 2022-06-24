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Росіяни намагаються оточити українські війська в районі Лисичанська, - Міноборони

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Росіяни намагаються оточити українські війська в районі Лисичанська, - Міноборони
Війська ворога намагаються оточити захисників України в район Лисичанська на Луганщині, сформувавши "котел".

Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони України Олександр Мотузяник, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Найгарячішими ділянками фронту залишаються населені пункти на південному і південно-східному напрямках від Сєвєродонецька. Противник значно збільшив кількість авіанальотів. Ворог прагне встановити повний контроль над Сєвєродонецьком, веде наступальні дії, щоб спробувати оточити наші війська у районі Лисичанська і блокувати основні логістичні шляхи", - поінформував представник Міноборони.

Він сказав і про те, що внаслідок ударів по Лисичанську та навколишнім селам було зруйновано величезну кількість будівель. Під вогнем перебувають і такі населені пункти, як Борівське, Верхньокам'янка, Миколаївка, Біла Гора.

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Мотузяник наголосив, що противник продовжує ракетні удари по військових та критичних об’єктах цивільної інфраструктури України.

"Зокрема, нанесено ракетні удари по об’єктах у Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Луганській та Донецькій областях, у тому числі крилатими ракетами типу Х-59, а також "Онікс", - уточнив він.

Під постійним артилерійським вогнем російських загарбників перебувають українські підрозділи на Харківському напрямку.

Речник Міноборони пояснив, що у такий спосіб противник намагається завадити виходу ЗСУ на держкордон та в тил угруповання військ рф, яке діє на Слов’янському напрямку.

"За будь-яку ціну ворог прагне утримати захоплені ним рубежі. З цією метою активізував діяльність диверсійно-розвідувальних груп. Також наша розвідка фіксує накопичення сил і засобів інженерних підрозділів окупантів в районі населеного пункту Великий Бурлук", - зазначив Мотузяник.

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Коментуючи ситуацію на Миколаївському напрямку, речник зауважив, що за підтримки армійської авіації противник завдавав масованих артилерійських ударів у районах населених пунктів Біла Криниця, Любомирівка, Степова Долина, Посад-Покровське, Киселівка, Благодатне та Велике Артакове.

На Криворізькому напрямку, уточнив представник МОУ, агресор веде контрбатарейну боротьбу за допомогою РСЗВ "Ураган", а також обстрілював об’єкти транспортної інфраструктури у районі населеного пункту Апостолове.

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Топ коментарі

  • Adalet
    Женіть Безуглу копняками з Лисичанська, тоді й котла не буде
  • Ksenia VB
    Тарас Чорновіл
    І друге. Це про давнішу історію, коли на командному пункті напрямку комісарила Безугла з якимись прийшлими офіцерами, потім появився Буданов, далі в Сіверськодонецьк зайшов підпорядкований ГУР, а не ЗСУ Іноземний Легіон. Ще після того десь на цьому напрямку (писали, що в Лисичанську, але це не точно) залетів Зеленський. Я дуже підозріло поставився до тих подій. Так, Залужний опісля взяв на себе відповідальність за продовження оборони Сіверськодонецька. Але не підписувався під тією незрозумілою у воєнному плані контратакою проти наступаючого з колосальною перевагою ворога. Я ніколи не повірю, що такий наказ міг бути від Головнокомандувача. Та й він не мав оперативного управління над силами ГУР, до якого входить Іноземний Легіон. Це вже потім для підтримки передових підрозділів перекинули підкріплення. Зараз доводиться відступати в найнеприйнятніших обставинах.

    Тоді я вже висунув версію, що під приїзд Зеленського до прифронтових територій хтось у опі вирішив влаштувати маленьку переможну войнушку із звільненням усього Сіверськодонецька, тріумфом, фанфарами й орденами для альтернативних Залужному командирів і підрозділів. Але на день височайшєго візиту вже було зрозуміло, що ця наша контратака захлинається й не матиме позитивних результатів, лише втрати й негатив для всього фронту. Тому, натворивши біди, Зеленський із Будановим та Безуглою ретирувалися, залишивши розгрібати ситуацію Залужного й ЗСУ.

    Якщо це дійсно так, а після війни все стане явним, то наслідки сумні. Обмежений ресурс, кинутий на контратаку в місті, дав змогу ворогу просунутися в бік Лисичанська з півдня. А далі буде те, що так недоречно анонсує Гайдай - потреба відводити війська із раніше надійних районів, щоб не допустити оточення, й створювати новий рубіж східніше, вже за Лисичанськом, втративши потенційну стабільну лінію оборони по Сіверському Дінцю. Ще раз, я не знаю багатьох фактів, але я десь розумію тактику Залужного й манси Зеленського і його оточення. Тому в мене саме таке враження про причини погіршення нашої оперативної обстановки на цій ділянці фронту. Про актуальні дії умисно не пишу ні слова (їх і так вибазікав Гайдай). Тут лише оцінка того, що вже відбулося раніше, коли політикани полізли своїми брудними лапами до справ військових.
  • Владимир Сухов e5dee246
    Поки у нас Зеля, у них буде завжди перевага.
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