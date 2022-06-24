Росіяни намагаються оточити українські війська в районі Лисичанська, - Міноборони

Війська ворога намагаються оточити захисників України в район Лисичанська на Луганщині, сформувавши "котел".

Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони України Олександр Мотузяник, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Найгарячішими ділянками фронту залишаються населені пункти на південному і південно-східному напрямках від Сєвєродонецька. Противник значно збільшив кількість авіанальотів. Ворог прагне встановити повний контроль над Сєвєродонецьком, веде наступальні дії, щоб спробувати оточити наші війська у районі Лисичанська і блокувати основні логістичні шляхи", - поінформував представник Міноборони.

Він сказав і про те, що внаслідок ударів по Лисичанську та навколишнім селам було зруйновано величезну кількість будівель. Під вогнем перебувають і такі населені пункти, як Борівське, Верхньокам'янка, Миколаївка, Біла Гора.

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Мотузяник наголосив, що противник продовжує ракетні удари по військових та критичних об’єктах цивільної інфраструктури України.

"Зокрема, нанесено ракетні удари по об’єктах у Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Луганській та Донецькій областях, у тому числі крилатими ракетами типу Х-59, а також "Онікс", - уточнив він.

Під постійним артилерійським вогнем російських загарбників перебувають українські підрозділи на Харківському напрямку.

Речник Міноборони пояснив, що у такий спосіб противник намагається завадити виходу ЗСУ на держкордон та в тил угруповання військ рф, яке діє на Слов’янському напрямку.

"За будь-яку ціну ворог прагне утримати захоплені ним рубежі. З цією метою активізував діяльність диверсійно-розвідувальних груп. Також наша розвідка фіксує накопичення сил і засобів інженерних підрозділів окупантів в районі населеного пункту Великий Бурлук", - зазначив Мотузяник.

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Коментуючи ситуацію на Миколаївському напрямку, речник зауважив, що за підтримки армійської авіації противник завдавав масованих артилерійських ударів у районах населених пунктів Біла Криниця, Любомирівка, Степова Долина, Посад-Покровське, Киселівка, Благодатне та Велике Артакове.

На Криворізькому напрямку, уточнив представник МОУ, агресор веде контрбатарейну боротьбу за допомогою РСЗВ "Ураган", а також обстрілював об’єкти транспортної інфраструктури у районі населеного пункту Апостолове.