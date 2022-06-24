ЄС надасть Україні 9 млрд євро допомоги, - прем'єр-міністр Польщі Моравецький
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Євросоюз надасть 9 млрд євро допомоги Україні.
Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Цей історичний момент і сьогоднішні висновки тривалий час відкидалися. Ми змінили це з багатьма країнами. Україна перебуває в стані війни, і їй нічим платити за багато громадських послуг, тому ми схвалили виділення 9 млрд євро на допомогу", - сказав Моравецький.