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Кабмін запустив програму для охочих перейти в IT

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Кабмін запустив програму для охочих перейти в IT
Кабінет Міністрів України запустив державну програму для українців, які хочуть перейти в IT.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Як заявив на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль, запускається програма "Старт в IT".

Це програма стипендій у розмірі до 30 тисяч гривень на навчання й отримання навичок молодшого розробника, дата-аналітика чи графічного дизайнера. Кошти можна буде витратити лише на оплату школи чи курсів, які визначить Міністерство цифрової трансформації.

Загалом держава надасть можливість розпочати кар’єру в ІТ для 60 тисяч українців.

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Загальний бюджет програми становить 1,8 млрд грн. Ця програма не для студентів, і не для ІТ-фахівців. Ця програма для людей, які мають попередній досвід роботи, але зараз, наприклад, цю роботу втратили чи перебувають у простої і хочуть опанувати нові навички для нової кар’єри.

"Держава надає таку можливість. ІТ-вці за останні роки стали справжнім середнім класом в Україні, тож ми зацікавлені в тому, аби їх кількість лише збільшувалася", - сказав прем'єр-міністр.

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Топ коментарі

  • Артем Костюк
    блин ну вот мы и докатились до уровня Индии - там тоже вместо института достаточно было закончить "курсы". Всякий, кто видел индусский говнокод, меня поймет.

    А дальше шо будет, хотите расскажу? Дальше бизнес уйдет из Украины точно так же, как он ушел из Индии, ушел в те страны, где всякие держпосадовци еще не заметили айтишников. Лет 15 назад такой страной была Украина. Вот всё, за шо берется "регулировать" держава - всё обречено.

    Рынок - это очень хрупкая, тонко сбалансированная система. Нельзя совать в неё свои волосатые руки...
  • Ivan Pidbujpata
    уряд не хоче збудувати завод з виробництва снарядів...
  • Randall Flag da70119e
    IT-шніком бути дано не кожному. Для цього треба мати здібності до математики. Гуманітарям там робити нема чого. Та й навіть якщо трапиться диво і ви чомусь таки навчитесь, це не означатиме, що вам гарантована кар'єра у IT і величезні заробітки. Можете затрягнути на рівні посереднього джуніора і на цьому все закінчиться.
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