Кабмін дозволив на час воєнного стану будувати індивідуальне житло без отримання будівельного паспорту
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Кабінет Міністрів дозволив на час воєнного стану та протягом року після нього будувати індивідуальні будинки та господарські споруди без отримання будівельного паспорта забудови земельної ділянки
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
За його даними, умова діє для індивідуального, садового, дачного житла не вище двох поверхів та площею до 500 кв. м.
Будівництво таких будинків має здійснюватися відповідно до містобудівної документації на місцевому рівні, а за її відсутності – згідно з цільовим призначенням земельної ділянки.