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Кабмін дозволив на час воєнного стану будувати індивідуальне житло без отримання будівельного паспорту

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Кабмін дозволив на час воєнного стану будувати індивідуальне житло без отримання будівельного паспорту
Кабінет Міністрів дозволив на час воєнного стану та протягом року після нього будувати індивідуальні будинки та господарські споруди без отримання будівельного паспорта забудови земельної ділянки

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його даними, умова діє для індивідуального, садового, дачного житла не вище двох поверхів та площею до 500 кв. м.

Будівництво таких будинків має здійснюватися відповідно до містобудівної документації на місцевому рівні, а за її відсутності – згідно з цільовим призначенням земельної ділянки.

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Топ коментарі

  • Цитаты, притчи, афоризмы.
    Может быть вы и правы.
    В октябре скорей всего война закончится. И если не запасут газа на сезон, то могут пригодится☝

    Юхло получит: 1) укрепленнную Украину полностью аникацапскую. 2)Финляндию и шведов в нато. 3) Пиндюлину и разбитую истощенную армию 4) Нищих и злых кацапов + возвратившихся обозленных солдатов❗👍
  • Sophia-Maria Duglass
    Думаю, что надо разрешить строиться всем , кто готов вкладывать деньги .
    только не залазить за красные линии .

    ОТДЕЛЫ КАП СТРОИТЕЛЬСТВА загнать на фронт
  • три - пятнадцать
    а хто коли звертав увагу на тей товстий кабмін?
    мені нема де жити бо кацапня зничтожила?
    відбудюю і жидким на тей кабмін в маєтках...
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