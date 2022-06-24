Російські окупанти частково дозволили виїжджати з Маріуполя в бік Запоріжжя, - Андрющенко
4 50716
Російські окупанти частково послабили обмеження жителів Маріуполя на виїзд у напрямку території, контрольованою українським урядом.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Фіксуємо пом'якшення режиму на виїзд в бік Запоріжжя через Бердянськ. Частково почали пропускати приватні авто. Ще дуже обмежено, але почали. З поганого: такий раптовий пропуск автівок в Україну одночасно з частковим виведенням військового контингенту може в черговий раз свідчити про прикриття маневрів евакуаційними заходами. Однак, не нехтуйте можливостю. Евакуюйтесь, поки є "віконце", - розповів він.
Радник мера повідомив, що загарбники встановили в Маріуполі обмеження комендантської години з 23:00 до 5:00. Крім того, дітям до 16 років заборонено перебувати на вулицях з 21:00 до 5:00.