Про відступ з Лисичанська наразі не йдеться, - голова РДА Власенко

Голова Сєверодонецької райдержадміністрації Роман Власенко запевнив, що про відступ військових з Лисичанська наразі не йдеться.

Про це він повідомив в коментарі "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

"Авіація працює, Точки-У, працює весь набір артилерії. Наступ по всіх напрямках. Штурмують Лисичанськ, штурмують дорогу Бахмут-Лисичанськ. І по Сєвєродонецьку також, навколишні села – Синецький, Павлоград, Сиротине, Боровське.

Скрізь обстріли, бойові дії.

Про відступ з Лисичанська наразі не йдеться", - заявив Власенко.

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Власенко також запевнив, що українські війська все ще перебувають у Сєвєродонецьку, на вихід з міста знадобиться "деякий час, це не питання години або дня".