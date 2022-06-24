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Про відступ з Лисичанська наразі не йдеться, - голова РДА Власенко

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Про відступ з Лисичанська наразі не йдеться, - голова РДА Власенко
Голова Сєверодонецької райдержадміністрації Роман Власенко запевнив, що про відступ військових з Лисичанська наразі не йдеться.

Про це він повідомив в коментарі "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

 "Авіація працює, Точки-У, працює весь набір артилерії. Наступ по всіх напрямках. Штурмують Лисичанськ, штурмують дорогу Бахмут-Лисичанськ. І по Сєвєродонецьку також, навколишні села – Синецький, Павлоград, Сиротине, Боровське.

Скрізь обстріли, бойові дії.

Про відступ з Лисичанська наразі не йдеться", - заявив Власенко.

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Власенко також запевнив, що українські війська все ще перебувають у Сєвєродонецьку, на вихід з міста знадобиться "деякий час, це не питання години або дня".

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Топ коментарі

  • Ан Мур
    зеленій зеко/манді, всім зеклоунам - ВІРИ НЕМА від слова "зовсім"
  • Right Right 2d264255
    Думаю Зеленський здасть Лисичанськ
  • Влад Влад 650ec637
    Наклеп та провокація.
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