Шольц закликає світ не зменшувати тиск на Росію

Світова спільнота не може дозволити собі послаблювати тиск на Росію, яка намагається створити глобальну продовольчу кризу.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц у зверненні до учасників Міжнародної конференції з продовольчої безпеки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"президент путін ще кілька тижнів тому пообіцяв, що стане можливим експорт зерна з України, насамперед морем. Але така обіцянка нічого не варта, якщо вона не виконується", - заявив глава німецького уряду.

росія, сказав він, повинна допомогти уможливити експорт і врешті-решт почати працювати разом з ООН.

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Шольц закликав усіх не знижувати політичного тиску на відповідальних у москві, хто легко може прийняти відповідні рішення.

"Йдеться також про глобальну солідарність", - зауважив політик.

Шольц послався на дані Всесвітньої продовольчої програми ООН, згідно з якими 323 млн людей можуть опинитися перед загрозою виживання через нестачу продуктів харчування, і це "важко собі уявити". З них 47 млн – ті, хто поповнив цю групу через російську війну в Україні, підкреслив канцлер.

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Він зазначив, що в час, коли в багатьох куточках Африканського континенту помирають діти, старі та хворі, в багатьох куточках України не можуть зібрати врожай через війну. Водночас у чорноморських портах і на елеваторах лежать мільйони тонн зерна, яке не можна експортувати. А мільйони фермерів по всьому світу не можуть через високі ціни купити пальне та добрива.

"Відповідальність за цю ескалацію несе росія, і лише вона", - констатував Шольц, додавши, що людству загрожує найсильніший голод за десятиліття.

Країни, які входять у Global Crisis Response Group, ініційовану генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, намагаються знайти солідарні та всеосяжні рішення проблеми, сказав глава німецького уряду.

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