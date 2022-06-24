Для стабілізації ситуації на Луганському напрямку необхідно встановлення вогневого паритету, - Залужний у розмові з Міллі

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний обговорив з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі оперативну обстановку та хід постачання міжнародної технічної допомоги Силам оборони України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку головкома ЗСУ у фейсбуці.

"Я загострив увагу на необхідності встановлення вогневого паритету з противником, що дасть змогу стабілізувати ситуацію на найбільш загрозливому Луганському напрямку", - зазначив Залужний.

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