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Для стабілізації ситуації на Луганському напрямку необхідно встановлення вогневого паритету, - Залужний у розмові з Міллі

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Для стабілізації ситуації на Луганському напрямку необхідно встановлення вогневого паритету, - Залужний у розмові з Міллі
Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний обговорив з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі оперативну обстановку та хід постачання міжнародної технічної допомоги Силам оборони України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку головкома ЗСУ у фейсбуці.

"Я загострив увагу на необхідності встановлення вогневого паритету з противником, що дасть змогу стабілізувати ситуацію на найбільш загрозливому Луганському напрямку", - зазначив Залужний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ використовують артилерію більш професійно, ніж росіяни, - Міллі

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Залужному-респект...
  • три - пятнадцать
    і це правда - тільки питання не зовсім по адресу..
    буба, зброю давай, чухно зелене - ЗСУ вимагають з тебе, клован прибацаний!
  • Maksim Perepelitca
    Пробігся зараз по сайтах на укрнеті , в фб і тут - на цн , бачу сьогодні сталась якась божевільна атака руснявих тролів , на мізки українців , зі зрадофільним уклоном ,, тіпо - фсьопрапало , руцкіє взялі Міколаєвку , наши Северодонєцк сдают , снарядоф не фатаєт , ай яй яй і всьо такоє і тому подобноє .Зрада зрадная , мля .
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