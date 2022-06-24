Росії не вдається завадити постачанню західної зброї Україні, - Sky News
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За даними Sky News, Росіяни намагаються, але не можуть атакувати постачання західної зброї до України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
Представник Міністерства оборони США, який говорив на умовах анонімності, сказав, що зброя, зокрема системи великої дальності, успішно доставляється до України, і РФ не може цьому перешкодити.
Він також не надав великого значення відходу українських військ із Сєвєродонецька.
"Виводячи українські збройні сили з Сєвєродонецька, вони займають положення, в якому можуть краще захищатися", – сказав чиновник.