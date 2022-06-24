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Росії не вдається завадити постачанню західної зброї Україні, - Sky News

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Росії не вдається завадити постачанню західної зброї Україні, - Sky News
За даними Sky News, Росіяни намагаються, але не можуть атакувати постачання західної зброї до України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Представник Міністерства оборони США, який говорив на умовах анонімності, сказав, що зброя, зокрема системи великої дальності, успішно доставляється до України, і РФ не може цьому перешкодити.

Він також не надав великого значення відходу українських військ із Сєвєродонецька.

"Виводячи українські збройні сили з Сєвєродонецька, вони займають положення, в якому можуть краще захищатися", – сказав чиновник.

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Топ коментарі

  • Гена Бабков
    "Американцы всегда находят единственно верное решение. После того, как перепробуют все остальные."
    - Уинстон Черчилль
  • три - пятнадцать
    всім респект всебічна підтримка і повага!
  • Алик Асланов
    Простыми словами,криворукие пытаются но не могут попасть.
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