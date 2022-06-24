На Харківщині депутат ОПЗЖ Лазуренко отримав два роки тюрми за держзраду

Депутата Солоницівської селищної ради на Харківщині від ОПЗЖ Андрія Лазуренка суд визнав винним у державній зраді та призначив покарання у вигляді двох років ув’язнення без конфіскації майна.

Про це стало відомо з вироку Київського районного суду міста Харкова, оприлюдненому у Єдиному державному реєстрі судових рішень, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Особа_1 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 109 КК України, та призначити йому узгоджене сторонами згідно з угодою про визнання винуватості від 09.06.2022р. покарання у вигляді позбавлення волі строком 2 (два) роки без конфіскації майна", - йдеться у вироку.

Згідно з матеріалами кримінального провадження, в період з 2 по 5 березня депутат по WhatsApp дзвонив представникам молодіжного крила партії "Опозиційна платформа - за життя" та повідомляв, що у найближчий час Харків та Харківська область буде окупована представниками збройних сил РФ, які будуть підтримувати політичний рух вказаної партії.

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У зв`язку з цим він надавав вказівки підготуватися, щоб спільно здійснити насильницькі дії щодо представників державної влади України та осіб, що виконують функції з її охорони, а саме: представників підрозділів територіальної оборони Збройних сил України, інших збройних формувань і правоохоронних органів.

Із судового документа також стає відомо, що в судовому засіданні обвинувачений визнав провину, розкаявся у вчиненому кримінальному правопорушенні та активно сприяв розкриттю даного злочину.

"Потерпілих від кримінального правопорушення не має. Шкода внаслідок вчинення кримінального правопорушення не завдана, тяжкі наслідки відсутні", - зазначається в документі.

Як повідомлялося, депутата Солоницівської селищної ради від ОПЗЖ затримали 15 березня.

У прокуратурі не називали прізвища депутата, але, за даними ЗМІ, йшлося про Андрія Лазуренка. У 2019 році він балотувався до Верховної Ради від ОПЗЖ. Був директором юридичної компанії "Ангард-АТТ".