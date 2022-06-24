Депутат Держдуми РФ Гурульов погрожує, що Лондон стане першим містом, по якому завдадуть удару в разі Третьої світової війни

Депутат Держдуми РФ генерал Андрей Гурульов заявив, що столиця Великої Британії буде уражена першою, якщо "блокада Калінінграда" призведе до війни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Ми знищимо всю групу космічних супутників противника під час першої повітряної операції. Ніхто не буде хвилюватись, американці вони чи британці, ми розглядали б їх усіх як НАТО", - сказав депутат в ефірі "Первого канала".

"По-друге, ми послабимо всю їхню систему протиракетної оборони, скрізь і на 100%" - запевнив Гурульов.

"По-третє, ми точно не почнемо з Варшави, Парижа чи Берліна. Першим, хто постраждає, буде Лондон. Кришталево ясно, що загроза для світу йде від англосаксів" - наголосив депутат.

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