Новини

Депутат Держдуми РФ Гурульов погрожує, що Лондон стане першим містом, по якому завдадуть удару в разі Третьої світової війни

23 358154
Депутат Держдуми РФ Гурульов погрожує, що Лондон стане першим містом, по якому завдадуть удару в разі Третьої світової війни
Депутат Держдуми РФ генерал Андрей Гурульов заявив, що столиця Великої Британії буде уражена першою, якщо "блокада Калінінграда" призведе до війни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Ми знищимо всю групу космічних супутників противника під час першої повітряної операції. Ніхто не буде хвилюватись, американці вони чи британці, ми розглядали б їх усіх як НАТО", - сказав депутат в ефірі "Первого канала".

"По-друге, ми послабимо всю їхню систему протиракетної оборони, скрізь і на 100%" - запевнив Гурульов.

"По-третє, ми точно не почнемо з Варшави, Парижа чи Берліна. Першим, хто постраждає, буде Лондон. Кришталево ясно, що загроза для світу йде від англосаксів" - наголосив депутат.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У держдумі РФ погрожують ударами по офіційних установах України в разі постачання РСЗВ

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • KosAn30 JT26
    кажеться мне что кацапских клоунов без вмешательства китая за неделю ****** одной только авиацией)
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    ви Северодонецьк 4 місяця взяти не можете,який Лондон чучелоо?
  • три - пятнадцать
    *** - в цю пику захочеш не промахнешся з нічого...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини