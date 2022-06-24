Москву бісить той факт, що Україна буде членом Євросоюзу, - Кулеба

Російське керівництво незадоволене наданням Україні статусу кандидата на членство у Європейському Союзі, а слабка офіційна реакція Кремля на відповідне рішення членів Співтовариства є награною,

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив голова міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Їхня слабкість у реакції (на надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС – ред) є, безумовно, награною. Насправді, Москву бісить той факт, що Україна буде членом Європейського Союзу", - сказав він в ефірі національного телемарафону, відповідаючи на питання ведучої про "слабку" реакцію РФ на інформацію про надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.

Він зазначив, що протягом останніх 30 років в українському інформаційному просторі поширювався наратив російської пропаганди про те, що Україна нібито "не потрібна Європі, тому вона має розвернутися у бік Росії".

"30 років цієї роботи (російських пропагандистів – ред) просто нанівець. Україна йде до Європейського Союзу. І це нарешті підтверджено з боку самого Союзу", - наголосив Кулеба.

Глава українського МЗС додав, що Москва "із задоволенням" хотіла б зупинити процес євроінтеграції України, проте вона вже не має такої можливості.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніколи не було і не буде жодної втоми від України в Європі. Це - російський наратив, - Кулеба