Внаслідок російського вторгнення загинули 1338 мирних жителів Київської області, - ОВА

Внаслідок російського вторгнення у Київській області загинули 1338 мирних жителів, 700 осіб були вбиті зі стрілецької зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав в телеграмі голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Цифри говорять самі за себе: 1338 мирних жителів загинули. Близько 700 осіб були вбиті зі стрілецької зброї. Понад 5 тисяч родин залишились без житла. Поміж іншим, близько 26 000 об’єктів інфраструктури були пошкоджені або зруйновані повністю", - зазначив Кулеба.

За його словами ОВА докладає максимум зусиль, аби, по-перше, підвищити рівень життя громадян Київської області, по-друге, забезпечити в правовому полі визнання військових злочинів проти українського народу.

"Надважливо, аби міжнародні медіа висвітлювали правдиву історію російсько-української війни і безпосередньо військових дій на Київщині. І ми дуже вдячні їм за це", - додав Кулеба.

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