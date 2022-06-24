Російські окупанти 24 червня обстріляли Хотінську громаду на Сумщині, - ОВА

Російські військові близько 18.00 обстріляли Хотінську громаду Сумської області, постраждалих і руйнувань немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Близько 18 години росіяни двічі обстріляли Хотінську громаду із артилерії. 4 приходи і САУ та близько 10 - із реактивних систем залпового вогню. Постраждалих та руйнувань немає", - написав він.

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