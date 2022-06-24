"Зброя буде. І вже скоро її буде ще більше. Ми прискорюємо ці процеси", - Кулеба
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Голова українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що міжнародні партнери прискорюють постачання озброєнь в Україну.
"Зброя буде. І вже скоро її буде ще більше. Ми прискорюємо ці процеси", – сказав міністр в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Кулеба додав, що лише за сьогоднішній день, 24 червня, президент Володимир Зеленський провів дві наради щодо постачання озброєнь.
"Партнери також бачать, що нам необхідно більше зброї та чітко знають, яку зброю нам необхідно передати", – сказав глава МЗС.