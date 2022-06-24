"Зброя буде. І вже скоро її буде ще більше. Ми прискорюємо ці процеси", - Кулеба

Голова українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що міжнародні партнери прискорюють постачання озброєнь в Україну.

"Зброя буде. І вже скоро її буде ще більше. Ми прискорюємо ці процеси", – сказав міністр в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Кулеба додав, що лише за сьогоднішній день, 24 червня, президент Володимир Зеленський провів дві наради щодо постачання озброєнь.

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"Партнери також бачать, що нам необхідно більше зброї та чітко знають, яку зброю нам необхідно передати", – сказав глава МЗС.