Погрози Росії атакувати посольство США у Києві актуалізують питання закриття неба, - ГУР Міноборони

Погрози з боку Росії атакувати посольство США в Україні актуалізують питання про закриття неба над Києвом та усією Україною.

Про це заявляє Головне управління розвідки Міноборони, передає Цензор.НЕТ

Заклик завдати удару по урядовим установам у Києві, а також посольству США в Україні озвучив заступник голови комітету з оборони нелегітимної Держдуми Юрій Швиткін. Він вважає, що обґрунтуванням такого кроку є постачання Україні західної зброї, зокрема реактивних систем залпового вогню HIMARS.

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"Ця погроза спрямована як на США, так і на всі цивілізовані країни світу, які підтримують Україну у боротьбі з російським агресором. Відтак, вона вчергове актуалізує питання щодо необхідності закриття неба над Києвом та всією Україною", – зазначили в ГУР Міноборони.