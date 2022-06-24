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Зеленський про членство в ЄС: "Ми підкорюємо Еверест. Вже подолали 7 тисяч метрів". ВIДЕО

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Президент Володимир Зеленський закликає поки що зосередити увагу на тому, що українці здобули статус кандидата в ЄС, а не на тому, як багато треба зробити для вступу до ЄС.

Про це йдеться у його вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогоднішній день захопило обговорення історичного рішення саміту ЄС – надання Україні статусу кандидата.

З ранку й до цієї миті на телебаченні, радіо, в інтернеті триває діалог про те, що це означає, які умови Україні належить виконати, як важко це буде зробити та скільки років це займе…

І я за підсумками цього дня хочу сказати таке. А давайте хоча б трішки порадіємо? Тихо, скромно, в душі, але порадіємо. За себе, свою любу державу. Давайте відчуємо момент і смак цієї миті.

Уявіть, що ми підкорюємо Еверест. Досягли передостанньої точки. Не озирнулися навкруги, навіть не перевели подиху й говоримо про подальший шлях до вершини. Як важко буде подолати останні 1848 метрів. Умить ми забули й знецінили власний успіх.

А, може, спершу згадаємо, що ми вже подолали 7 тисяч метрів?! Не будемо соромитися говорити про власні досягнення. Не будемо народом з короткою пам’яттю й меншовартістю.

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Ми кажемо: Україні надали статус кандидата в ЄС. Давайте говорити: Україна здобула статус кандидата в ЄС. Хіба він упав нам з неба? Хіба ми мало пройшли й зробили?

Сьогодні ми акцентуємо увагу на семи вимогах ЄС. Так. Це правда. Але хіба це лякає нас? Ні. Бо перед цим ми успішно виконали сотні. Давайте не забудемо про це. Не для хвальби. А для віри в те, що ми точно подолаємо цей шлях. Ми здолали 7 тисяч метрів, тож не зупинимось – візьмемо свій Еверест.

Давайте хоча б на хвилину не про те, що нас очікує, а про те, що ми змогли. Бо, забуваючи про це, ми применшуємо значення цього кроку.

Були часи, коли ми не могли ввечері взяти квитки й на ранок полетіти у Європу. Ми стояли в чергах. Документи, візи тощо. Пам'ятаєте? Купа папірців, які ми носили у файлику. Яких вимагали від нас усі державні установи. У них – чиновники, які ніяк не звітували перед нами й не подавали електронні декларації. Високопосадовці, для контролю яких не існувало ні спеціального органу, ні спеціального суду. Депутати, які були недоторканними. Президент, якому неможливо було оголосити імпічмент. Земля, яку не можна було просто купити.

Звучить дико? Здається, це було не з нами? Було. І не так давно. Але ми все змінили.

Приватизація. Земельна реформа. Відкриті виборчі списки. Децентралізація. НАЗК, Антикорупційний суд, ЦНАПи, державні послуги в інтернеті. "Дія". Спліт. Анбандлінг. Концесія. Спільний авіаційний простір. Промисловий безвіз. Деолігархізація.

Багато чого було зроблено. Саме зроблено! Давайте не забувати цього. Давайте пишатися собою. Поважати себе.

І росіян відкинули. І переможемо. Бо тоді нас будуть поважати, коли ми поважаємо себе.

Не тіштеся, що це ляпас Москві. А пишайтеся, що це оплески Україні. І саме тому хочу бачити нас у єдиній родині. Нехай це надихає вас.

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Ми заслужили на це. Усвідомили це. Усміхніться, будь ласка. І дай нам всім Боже спокійної ночі.

Ну а завтра – знову в бій. З новими силами. З новими крилами", - заявив Зеленський.

Топ коментарі

  • valera ivolgov
    ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА ТРИ РОКИ :

    1) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська
    2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ)
    3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
    4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
    5) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ
    6) Не фінансування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
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    21) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
    22) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
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    24) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
    25) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
    26) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в зв язку з чим звільнення Авакова як голови МВС
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  • Алекс Мышкевич
    проколовся на безвізі

    Было время, когда мы не могли вечером взять билеты и наутро полететь в Европу. Мы стояли в очередях. Документы, визы и так далее. Помните? Куча бумажек, которые мы носили в файлике. Которых требовали от нас все государственные учреждения.

    Звучит дико? Кажется, это было не с нами? Было. И не так давно. Но мы все изменили.

    а може Порох та його команда добились безвізу?
  • Voc Vox
    А де в цьому ланцюжку пудель бєні?
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