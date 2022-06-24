Яке Росія має право перевіряти українські кораблі?, - Блінкен про морську блокаду РФ

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що вимоги Росії щодо перевірок кожного корабля, який виходить з українських портів, "позбавлені глузду".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Блінкен заявив у п’ятницю в Берліні, відповідаючи на питання кореспондента CNN.

"Яке право, за якою логікою Росія наполягає на перевірці суверенних українських кораблів, які виходять із українських портів до інших країн? Це позбавлене глузду", – вважає він.

На думку державного секретаря США, заяви Москви про необхідність перевірки українських кораблів "створюють потенційний ризик заходу російських кораблів для нападу на Одесу".

"Тож українці повинні бути впевнені, що, роблячи будь-що для виходу своїх кораблів з порту, Росія не скористається цим і не дозволить зайти російським кораблям для нападу на Одесу", – наголосив Блінкен.

Він також висловив підтримку роботі ООН, яка намагається знайти рішення щодо розблокування портів і вивезення українського продовольства.

"ООН та її генеральний секретар дуже наполегливо працюють для того, щоб досягти певного рішення, яке дозволить створити шлях для українських кораблів з Одеси, а отже, продовольство і зерно. Ми дуже підтримуємо ці зусилля", – сказав держсекретар.

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