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Яке Росія має право перевіряти українські кораблі?, - Блінкен про морську блокаду РФ

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Яке Росія має право перевіряти українські кораблі?, - Блінкен про морську блокаду РФ
Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що вимоги Росії щодо перевірок кожного корабля, який виходить з українських портів, "позбавлені глузду".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Блінкен заявив у п’ятницю в Берліні, відповідаючи на питання кореспондента CNN.

"Яке право, за якою логікою Росія наполягає на перевірці суверенних українських кораблів, які виходять із українських портів до інших країн? Це позбавлене глузду", – вважає він.

На думку державного секретаря США, заяви Москви про необхідність перевірки українських кораблів "створюють потенційний ризик заходу російських кораблів для нападу на Одесу".

"Тож українці повинні бути впевнені, що, роблячи будь-що для виходу своїх кораблів з порту, Росія не скористається цим і не дозволить зайти російським кораблям для нападу на Одесу", – наголосив Блінкен.

Він також висловив підтримку роботі ООН, яка намагається знайти рішення щодо розблокування портів і вивезення українського продовольства.

"ООН та її генеральний секретар дуже наполегливо працюють для того, щоб досягти певного рішення, яке дозволить створити шлях для українських кораблів з Одеси, а отже, продовольство і зерно. Ми дуже підтримуємо ці зусилля", – сказав держсекретар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія вже програла війну, - Блінкен

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Топ коментарі

  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Блінкен, ти ж начебто адекватний чувак! З якого ху..я ти шукаеш логіку в діях кацапів?
    Ти ще не зрозумів, що їх треба мовчки *******?
    Якщо ви очкуєте їх *******, просто дай нам багато зброї!
    Не витрачай час на порожні балачки!
  • Vladimir Longer
    А города разрушать и людей убивать они право имеют ?
    Рад, что живу в стране где на законодательном уровне любому гражданину разрешено убивать москаля и это даже приветствуется...
  • valeriys72
    Я как моряк скажу, у нас нет, таких судов, под Украинским флагом чтобы вывозить зерно, с какого будуна парашинци будут досматривать суда входящие и выходящие, т. е. Морское право для них уже не закон! какие проверки иностранных судов,!? На роиссе вобше то ****** совсем.! Надо исключать напарашию и из IMO!
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