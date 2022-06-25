Молдова готова заплатити будь-яку політичну ціну за вступ до ЄС, - Санду

Президентка Молдови Мая Санду наголосила, що шлях Молдови до ЄС займе кілька років, це не так проєкт уряду чи парламенту, як проєкт поколінь

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Jurnal TV з посиланням на заяву Санду.

"Ми приймаємо їх і готові заплатити будь-яку політичну ціну. Сьогодні ми маємо бути щасливими, а завтра на нас чекає важка і довга робота з будівництва європейської Молдови", - заявила Мая Санду.

За її словами, це успіх всього суспільства, але особливо громадян, які шляхом виборів, проведених останніми роками, та солідарності продемонстрували усьому світові цінності, якими вони керуються.

Проєкт, який Молдова розпочала на шляху до ЄС, триватиме кілька років. За словами президентки Молдови, це не так проєкт уряду чи парламенту, як проєкт поколінь.

"Ми маленька, вразлива країна, якій буде безпечніше в сім'ї Європейського Союзу. Вступ до ЄС означає інтеграцію з європейським ринком, найбільшим і найбагатшим у світі, зі значними можливостями для росту, з чіткими та шанованими правилами. Для громадян близькість до ЄС означає гарантію прав, свобод та якість життя", - зазначила вона.

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