Протягом 24 червня на південному напрямку знищено 46 окупантів, 1 гармата "Гіацинт", 2 танки та 7 одиниць бронетехніки, - ОК "Південь"

Оперативне командування "Південь" оприлюднила інформацію про поточну оперативну обстановку 24 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці командування.

У повідомленні зазначається: "У південній операційній зоні противник продовжує ведення бойових дій на рубежах оборони, на які був відтиснутий впевненими діями наших підрозділів.

Нових ударних угруповань не зафіксовано, але наявними силами з напрямку Високопілля рашисти двічі спробували відновити втрачене положення в районі Потьомкіного. Успіху не мали. Втративши 2 танки, 4 броньованих машини та помноживши 19 на 200, ворог відступив.

Після ракетного удару ранком по передмістю Миколаєва, з важкої ствольної артилерії та ракетного комплексу "Точка-У", з напрямку окупованих територій Херсонщини, встановлено, що втрат та постраждалих нема, але виробничій інфраструктурі завдано суттєвої шкоди.

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У Бериславському районі Херсонщини ворог здійснив раптовий авіаційний наліт гелікоптерами, випустивши 6 некерованих ракет. Попередньо суттєвих руйнувань та постраждалих немає.

Ввечері, із застосуванням ворожої стратегічної авіації з напрямку окупованої Херсонщини було атаковано Криворізький район. Дві ракети збито силами протиповітряної оборони, одна влучила в сільськогосподарські угіддя на околиці Нововоронцовки. Пошкоджено сільськогосподарську техніку, критичних руйнувань та людських втрат, попередньо, немає.

На Миколаївщині ворог продовжує проведення повітряної розвідки, а наші підрозділи продовжують збивати безпілотні "Орлани-10". Ще одна "пташка-розвідниця" заземлена безповоротно.

Нашими штурмовиками нанесено авіаційний удар по скупченню противника в районі Снігурівки, а гелікоптерами – в районі Олександрівки.

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В підсумку підтверджені втрати противника за добу складають 46 рашистів, крупнокаліберна 152-міліметрова гармата "Гіацинт", 2 танки Т-72 та 7 одиниць іншої броньованої техніки.

На Одещині продовжується розгін фейкових повідомлень про скупчення військової техніки в районі славнозвісної Чумки. Не отримавши жаданого від фейкової холери, міноборони росії марно намагається залякати одеситів чумою.

Корабельне угруповання ворожого флоту під впливом тривалого шторму "зхудло" до 2 ракетних та 1 великого десантного корабля. Інші укрилися в пунктах базування".

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