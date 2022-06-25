Перш ніж відновити наступ на Слов’янськ, росіяни спробують оточити Лисичанськ, - американський Інститут вивчення війни

Росіяни спробують оточити українські війська у Лисичанську та заблокувати наземні лінії постачання на північний захід від міста, перш ніж поновити наступ на Слов’янськ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

ЗСУ, ймовірно, збережуть свою оборону навколо Лисичанська та продовжать виснажувати російські війська.

Водночас зазначається, що українські війська, найімовірніше, навмисно відступлять із Лисичанська, якщо росіяни загрожуватимуть українським опорним пунктам у цьому районі.

Росіянам необхідно перерізати українські логістичні маршрути з Бахмута та Сіверська, щоб повністю ізолювати Лисичанськ. Вони, ймовірно, зіткнуться з труднощами під час оточення Лисичанська через провал на Сіверському Донці у травні.

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