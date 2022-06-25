У Пентагоні вважають, що тимчасовий вихід українських військ із Сєверодонецька може поліпшити оборонні позиції ЗСУ, - ЗМІ

У Міноборони США вважають, що наступ російських військ у Луганській області перебільшено, а можливий тимчасовий вихід ЗСУ із Сєверодонецька істотно не вплине на позиції ворога.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Sky News.

Джерело військового відомства зазначило, що тимчасовий вихід українських військ із Сєверодонецька лише поліпшить оборонні позиції ЗСУ.

"Відходячи із Сєверодонецька, ЗСУ займають положення, в якому зможуть краще тримати оборону", - йдеться в повідомленні.

У Пентагоні також заявили, що російські сили намагаються, але не можуть націлитися на західну зброю, що надходить в Україну.

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