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У Пентагоні вважають, що тимчасовий вихід українських військ із Сєверодонецька може поліпшити оборонні позиції ЗСУ, - ЗМІ

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У Пентагоні вважають, що тимчасовий вихід українських військ із Сєверодонецька може поліпшити оборонні позиції ЗСУ, - ЗМІ
У Міноборони США вважають, що наступ російських військ у Луганській області перебільшено, а можливий тимчасовий вихід ЗСУ із Сєверодонецька істотно не вплине на позиції ворога.

Як передає Цензор.НЕТ,  про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Sky News.

Джерело військового відомства зазначило, що тимчасовий вихід українських військ із Сєверодонецька лише поліпшить оборонні позиції ЗСУ.

"Відходячи із Сєверодонецька, ЗСУ займають положення, в якому зможуть краще тримати оборону", - йдеться в повідомленні.

У Пентагоні також заявили, що російські сили намагаються, але не можуть націлитися на західну зброю, що надходить в Україну.

Також читайте: Вночі українські підрозділи організовано залишили частину промзони Сєверодонецька, - Бутусов

Топ коментарі

  • Frol Fedoroff
    Город мы вернем. Печально другое - хоть все и говорят, что Рашке каюк, но пока орки стирают с карты наши города. убивают мирное населения и мародерствуют. А перелома пока даже не видно. Да и власти оказались менеджерами никакими.
  • Ан Мур
    Frol Fedoroff не обирав Зеклованів. Якраз навпаки - він в числі 25% розмув, що то таке...
  • Ан Мур
    При виході з котла під Гірським/Золоте в полон потрапив 41 воїн ЗСУ. Порядка двох тисяч наших вийшли звідти з мінімальними втратами. Ця операція співставна з виходом з Дебальцевського котла в 2015-році.

    Повідомляє Олег Шарп:
    "На цьому відео хлопці, які прикривали відхід основних сил ЗСУ з котла у районі Гірського-Золотого на Луганщині.
    Переважній більшості людей і техніки вдалось вийти, і окупант так і не зміг взяти їх у кільце. Але відхід основних сил повинен був прикривати ар`єргард.
    Російські ЗМІ кричать, що полонили майже 2 000 військовослужбовців ЗСУ. Це неправда. Наразі у полоні знаходиться 41 український боєць. Подивіться - вони стоять з високо піднятими головами і спокійними поглядами.
    Потім, коли настане вогневий паритет (наразі ворог має дясятикратну перевагу в артилерії), все повернемо. Але ще більш важливо повернути з полону всіх бійців. Бо вони герої і українці. Втім, ці два слова знедавна мають однакове значення".
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