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Кількість загиблих на війні в Україні російських "добровольців" стрімко зростає, - BBC

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Кількість загиблих на війні в Україні російських "добровольців" стрімко зростає, - BBC
У Росії кількість загиблих на війні "добровольців" стрімко зростає, і про втрати серед них повідомляють частіше, ніж про будь-яку іншу категорію військовослужбовців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на BBC.

Журналістам з відкритих джерел вдалося встановити імена лише 4010 російських солдатів, які загинули в ході вторгнення в Україну.

До цієї статистики були включені також громадяни Росії, які нібито вирушили воювати добровільно.

Щотижня з'являються повідомлення про загибель 30-40 добровольців, 20 відсотків з них це люди старше 50 років.

Також повідомляється про те, що серед усіх загиблих 17 відсотків - це офіцери. Видання пов'язує такі втрати в командному складі з тим, як влаштована система командування у російській армії. 20 відсотків загиблих служили у ВДВ, 19 відсотків - у мотострілецьких військах. Повідомляється про загибель щонайменше 42 військових льотчиків.

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Топ коментарі

  • Oleg Zaporogec
    Треба більше дохлих кацапів
  • govtva
    А кто им придуркам лапотным виноват?Они уже на фронте начинают понимать что обещанные им 200 тыс. деревянных это просто гробовые..
  • Claudia Smith
    ну, да. я теж дивилася це дослідження. призовники і резервісти шото не хочуть воювати, тому рашисти зробили ставку на найманців, так званих добровольців, які ідуть воювати за гроші. ну от вони і воють і відповідно гинуть. навчання у них триває 7 днів.
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