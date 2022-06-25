Новим командувачем сил НАТО в Європі став генерал армії США Каволі

Генерал армії США Крістофер Каволі був затверджений Сенатом на посаді в четвер увечері.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

Каволі, який зараз командує силами армії США на європейському континенті, змінить генерала ВПС США Тода Уолтерса на посаді глави Європейського командування США, а також головнокомандувача сил НАТО.

Каволі візьме на себе командування на церемонії 1 липня. Він бере кермо влади у свої руки в момент, коли російські сили наступають на Донбасі.

Українські лідери дедалі частіше закликають адміністрацію Байдена надати Україні артилерію з більшою дальністю ураження і новітню зброю, таку як бойові безпілотники.

Каволі також вступає на посаду, в той час, коли НАТО розглядає питання про надання членства Швеції і Фінляндії - скандинавським країнам, які десятиліттями зберігали офіційний нейтралітет.

У травні Каволі підтримав розширення НАТО і високо оцінив військовий потенціал обох країн.

Наступного тижня НАТО проведе довгоочікуваний саміт у Мадриді, на якому лідери, як очікується, ухвалять нову Стратегічну концепцію, обговорять збільшення сил Альянсу на східному фланзі, а також продовження допомоги Україні. Путінське вторгнення в Україну призвело до консолідації позиції країн НАТО.

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Каволі підтвердив, що він підтримує членів Альянсу, які збільшують свої витрати на оборону понад поточний рівень у два відсотки від валового внутрішнього продукту, встановленого Уельським зобов'язанням 2014 року.

Чотиризірковий генерал вільно говорить російською і отримав ступінь магістра в Єльському університеті з російської тематики. Він служив директором по Росії в Об'єднаному комітеті начальників штабів.

Його підвищення було схвалено сенатським комітетом з питань збройних сил 15 червня. Сенат також затвердив кілька інших американських воєначальників на командних посадах в Європі.